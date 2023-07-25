В Южной Африке начал работу российский комплекс слежения за космическим мусором

На территории Центра управления полетами Южно-Африканского национального космического агентства SANSA в Хартебистхуке открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора.

«Взрывной» рост количества участников космической деятельности и многоспутниковых группировок приводит к росту угроз столкновения с действующими космическими аппаратами и элементами космического мусора, отметил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Поэтому, подчеркнул он, необходимо расширять сеть станций мониторинга околоземного пространства до реально глобального покрытия ими.

Комплекс для автоматического обнаруживает космические аппараты и космический мусор, определяет их угловые координаты, соотносит и вносит объекты в существующие базы данных. Система позволяет обнаруживать объекты на различных орбитах на высотах от 120 до 40 тысяч километров. Это возможно благодаря трем типам телескопов различного назначения, которые способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора с блеском до 18-й звездной величины.

Комплекс прошел весь цикл приемо-сдаточных испытаний и готов к эксплуатации, заявил гендиректор входящей в «Роскосмос» научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой. По его словам, в ЮАР прибыла команда российских специалистов, чтобы начать обучение рабочей бригады с южноафриканской стороны, которая будет заниматься эксплуатацией комплекса.

Открытая в ЮАР станция стала вторым из четырех комплексов российской Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Ее цель — выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с космическим мусором и его сопровождение, в том числе объектов, сходящих с орбиты и попадающих в атмосферу Земли.

В 2022 году российские системы мониторинга околоземного пространства выявили более 600 нарушений четырехкилометровой зоны безопасности Международной космической станции, а также более 16 тысяч случаев опасных прохождений объектов космического мусора рядом с сопровождаемыми спутниками.