Опубликовано 25 июля 2024, 19:30
1 мин.
В Южной Африке обнаружили молодого жирафа с «чрезвычайно деформированной шеей»Скорее всего, это генетическая болезнь
Фотограф-натуралист из ЮАР Линн Скотт во время экскурсии по национальному парку Крюгер запечатлела на фото молодого жирафа с изуродованной, «чрезвычайно деформированной шеей». По словам одного из экспертов, скорее всего, жираф страдает тортиколлисом.
© Lynn Scott
Тортиколлис, или кривошея, — генетическое заболевание, вызванное патологическими изменениями мягких тканей, скелета или нервов шеи, заставляющее голову наклоняться и поворачиваться под неестественным углом. Эту версию выдвинула ветеринар из природоохранной организации Giraffe Conservation Foundation Сара Фергюсон.
При этом эксперт отметила, что без рентгеновских снимков поставить диагноз и выяснить вероятные причины болезни невозможно.
До этого в соцсетях, которые ведут эксперты, многочисленные комментаторы высказывались в пользу последствий драки между жирафами. Но вряд ли это так, потому что жираф слишком молодой для серьёзных конфликтов и неизвестно, самка это или самец.