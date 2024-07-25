В Южной Африке обнаружили молодого жирафа с «чрезвычайно деформированной шеей»

Тортиколлис, или кривошея, — генетическое заболевание, вызванное патологическими изменениями мягких тканей, скелета или нервов шеи, заставляющее голову наклоняться и поворачиваться под неестественным углом. Эту версию выдвинула ветеринар из природоохранной организации Giraffe Conservation Foundation Сара Фергюсон.

При этом эксперт отметила, что без рентгеновских снимков поставить диагноз и выяснить вероятные причины болезни невозможно.

До этого в соцсетях, которые ведут эксперты, многочисленные комментаторы высказывались в пользу последствий драки между жирафами. Но вряд ли это так, потому что жираф слишком молодой для серьёзных конфликтов и неизвестно, самка это или самец.