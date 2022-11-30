В Южной Америке из-за птичьего гриппа умерло 10 тысяч пеликанов

Среди умерших птиц более 10 тысяч — пеликаны. Также говорится о гибели перуанских и голубоногих олуш.

«В последнем официальном отчёте, подготовленном службой на основе данных со всей страны, сообщается о 13869 диких морских птицах, умерших от птичьего гриппа H5N1. Были обнаружены 10257 мёртвых пеликанов, 2919 перуанских олуш и 614 голубоногих олуш», — сказано сообщении ведомства.