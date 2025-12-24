В Южной Корее арестовали бывших сотрудников Samsung за шпионаж

По версии обвинения, утечка позволила CXMT создать первую в Китае микросхему DRAM по 10-нм техпроцессу в 2023 году. Считается, что украденная технология также заложила основу для разработки китайской компанией высокоскоростной памяти HBM2, серийное производство которой началось в 2024 году.

Прокуроры заявили, что ущерб для Samsung и экономики Южной Кореи оценивается в триллионы вон. По данным СМИ, один из фигурантов вручную переписал 12 страниц технической информации, чтобы избежать обнаружения систем безопасности.

Группа использовала подставные компании для передачи данных и часто меняла офисы, чтобы скрыться от слежки.