В Южной Корее изобрели человекоподобного робота-пилота

Так, команда инженеров и исследователей из Корейского института науки и технологии разрабатывает человекоподобного робота, способного управлять самолётом без необходимости модификации кабины пилота.

Робот, получивший название Pibot, способен успешно рулить штурвалом воздушного судна, прямо как человек, манипулируя всеми управляющими элементами в кабине.

Он может управлять своими руками и пальцами, чтобы ловко работать с полётными приборами, даже при сильной вибрации в самолёте.

Благодаря внешним камерам Pibot может отслеживать текущее состояние самолёта, а внутренние камеры помогают ему управлять ключевыми переключателями на панели управления.

Одним из удивительных достижений Pibot является его способность запоминать сложные руководства, представленные на естественном языке, что улучшает его адаптивность к различным типам воздушных судов.

Его память настолько велика, что он может запомнить все аэронавигационные карты Jeppesen по всему миру, что невозможно для человеческих пилотов.

Робот находится на стадии разработки и ожидается, что он будет завершён к 2026 году. Проект был заказан Агентством по разработке оборонных технологий Южной Кореи.