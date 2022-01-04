В Южной Корее кошки стали причиной массовых пожаров

Наука и технологии
Вчера в 22:49
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В Южной Корее кошки стали причиной массовых пожаровГуляя по электроплитам
В Южной Корее домашние кошки стали причиной более сотни пожаров. Об этом сообщили в Департаменте пожарной охраны и стихийных бедствий Сеула.
По сообщениям, в отсутствие хозяев домашние питомцы забираются на сенсорные электроплиты и включают их, что приводит к воспламенению, потому что на плитах лежат либо бумажные полотенца, либо другие кухонные предметы. Всего с января 2019 года и по настоящее время домашние кошки стали причиной 107 пожаров.
В ведомстве сообщают, что если в семье есть домашнее животное, нужно следить, чтобы на плитах ничего не находилось, а также использовать печи с функцией автоматической блокировки.
Источник: Нож