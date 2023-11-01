В Южной Корее появятся вагоны метро без сидений из-за наплыва людей в часы пик

По данным корейских СМИ со ссылкой на Минтранс республики, в часы пик утром и вечером в Сеуле в третьем квартале 2023 года на линиях 4 и 7 наблюдалась пассажирская загрузка на 193,4% и 164,2% больше от нормальной вместимости.

Для решения этой проблемы оператор линий 1-8 сеульского метро, компания Seoul Metro, ввела в эксплуатацию вагоны без сидячих мест, в них можно только стоять. По два таких вагона будут добавляться к каждому составу на линиях 4 и 7 в утренние и вечерние часы пик.

По данным оператора метро, вагоны без сидений позволят снизить критическую загрузку вагонов до 153,4% и 130,1% соответственно.