В Южной Корее примут закон, разрешающий разработчикам обходить платёжные системы Apple и Google

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В Южной Корее примут закон, разрешающий разработчикам обходить платёжные системы Apple и GoogleЭто будет первая страна, в которой такой закон примут
В Южной Корее ещё в прошлом году власти заинтересовались монополизмом многих технологических компаний, самые крупные из которых – Apple и Google. Теперь в стране разработан закон, по которому корпорации, занимающие такое положение на рынке, не смогут диктовать условия более мелким компаниям и частным разработчикам.
По закону, разработчики станут независимыми от платёжных инструментов технологических монополистов и смогут выбирать те способы и системы оплаты, которые будут для них более выгодны. Штрафы за невыполнение требований закона – 3% от заработка на корейском рынке.
Отмечается, что закон на стадии подписания президентом страны, и будет принят в ближайшее время.