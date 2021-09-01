В Южной Корее примут закон, разрешающий разработчикам обходить платёжные системы Apple и Google

По закону, разработчики станут независимыми от платёжных инструментов технологических монополистов и смогут выбирать те способы и системы оплаты, которые будут для них более выгодны. Штрафы за невыполнение требований закона – 3% от заработка на корейском рынке.

Отмечается, что закон на стадии подписания президентом страны, и будет принят в ближайшее время.