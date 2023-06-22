В Южной Корее создадут ИИ для борьбы с пиратскими онлайн-кинотеатрами

Попытки блокировки веб-сервиса провайдерами оказались неэффективными, так как пираты создавали новые домены. В апреле сайт закрылся, но вскоре появился клон с названием Noonoo TV Season 2, имитирующий оригинал.

Он также столкнулся с DDOS-атаками. При этом владельцы сайта указали бизнес-адрес в Эфиопии.

Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи заявило о необходимости решительной реакции на появление «Season 2». Они обратились в Корейскую комиссию по связям с просьбой о признании этого сайта незаконным и нарушающим авторские права.

При этом местные власти также планируют автоматизировать процесс обнаружения и блокировки нелегальных сайтов. Для этого они планируют разработать специальный ИИ.