В Южной Корее создали робота, напоминающего «жидкого Терминатора»Особенно его полюбят «зелёные»
Учёные из Южной Кореи разработали робота, который может контролировать свой жизненный цикл и разлагаться по требованию, сохраняя при этом свою функциональность.
Данная модель, созданная из фоторазлагаемого силиконового эластомера, способна деградировать под воздействием ультрафиолетового света.
Робот обладает выдающейся механической растяжимостью и может быть использован в различных случаях, включая исследование опасных зон и сохранение безопасности аппаратного обеспечения.
Также устройство может быть запрограммировано так, чтобы самоуничтожаться после выполнения задачи, что делает его идеальным для военных операций и медицинского применения.
Стоит отметить, что этот прорыв в области мягкой робототехники открывает новые горизонты для создания роботов с контролируемым жизненным циклом. Он не только обещает революционные изменения в промышленности и медицине, но и предлагает экологически устойчивые решения для будущего.