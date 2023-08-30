В Южной Корее создали робота, напоминающего «жидкого Терминатора»

Также устройство может быть запрограммировано так, чтобы самоуничтожаться после выполнения задачи, что делает его идеальным для военных операций и медицинского применения.

Стоит отметить, что этот прорыв в области мягкой робототехники открывает новые горизонты для создания роботов с контролируемым жизненным циклом. Он не только обещает революционные изменения в промышленности и медицине, но и предлагает экологически устойчивые решения для будущего.