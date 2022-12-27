В Южной Корее умер мужчина после заражения пожирающей мозг амёбой

По словам экспертов, перед приездом в Южную Корею мужчина провёл четыре месяца в Таиланде. Затем, через 11 дней после возвращения, он умер. Перед этим у него наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи.

Сообщается, что основным путём проникновения паразита в организм является загрязненная вода. Она, попадая в носовую полость, использует обонятельный нерв для проникновения в мозг человека.

Уже там она начинает питаться нервными клетками, вызывая высвобождение воспалительных молекул и цитотоксинов. Несмотря на то, что само заражение происходит редко, летальность инфекции находится на уровне в 98%.