В Южной Корее засудят китайского автопроизводителя якобы за промышленный шпионаж

18:19, 17 января 2024
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В Южной Корее засудят китайского автопроизводителя якобы за промышленный шпионажНачалась гонка в сфере производства аккумуляторов для электромобилей
Подразделение Национального полицейского агентства Республики Корея, Национальное бюро расследований в сфере национальной безопасности, передало в прокуратуру дело в отношении как минимум пятерых сотрудников корейской штаб-квартиры производителя аккумуляторов для электромобилей из КНР — Svolt Energy Technology Korea.
Речь идёт промышленном шпионаже. Обвинения касаются сотрудников, которые якобы украли технологии у корейских Samsung SDI и SK On. По делу проходит и материнская компания китайского производителя — автомобилестроительная компания Great Wall Motor.
Бывшие и действующие сотрудники якобы передавали китайской компании Svolt всю информацию о корейских разработках в сфере аккумуляторов. Обвинения строятся на том, что китайский производитель представил на рынке бескобальтовые аккумуляторы всего через пару месяцев после выхода на рынок южнокорейской продукции.
Источник:The Korea Times
Автор:Андрей Кадуков
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