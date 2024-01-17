В Южной Корее засудят китайского автопроизводителя якобы за промышленный шпионаж

Речь идёт промышленном шпионаже. Обвинения касаются сотрудников, которые якобы украли технологии у корейских Samsung SDI и SK On. По делу проходит и материнская компания китайского производителя — автомобилестроительная компания Great Wall Motor.

Бывшие и действующие сотрудники якобы передавали китайской компании Svolt всю информацию о корейских разработках в сфере аккумуляторов. Обвинения строятся на том, что китайский производитель представил на рынке бескобальтовые аккумуляторы всего через пару месяцев после выхода на рынок южнокорейской продукции.