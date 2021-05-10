В замке Дракулы будут делать бесплатную вакцину от COVID-19

Сообщается, что сама вакцинация будет проходит каждую пятницу, субботу и воскресенье мая. В качестве лекарства будет использоваться препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech. На странице замка отмечается, что предварительное записи не будет.

Что интересно, каждому появившемуся будет положен специальный диплом, в котором будет упоминаться факт вакцинации. Также им обещают предоставить бесплатный билет на посещение выставки средневековых орудий пыток.

Акция организована совместными усилиями руководства замка с Управлением общественного здравоохранения города Брашова, местным центром для престарелых и префектурой Брашова