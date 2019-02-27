В западных странах почти никто не пользуется пиратскими фильмами и играми

Телекоммуникационная компания Vocus Group из Новой Зеландии провела исследование и обнаружила, что пиратство как явление вымирает в западных странах.

Только 11% опрошенных призналось в использовании нелегальных стриминговых сервисов, около 10% грешат скачиванием пиратских копий контента с торрентов и подобных сервисов.

75% респондентов предпочитают просмотр телевизора, 61% отдают предпочтение бесплатным вещательным каналам, 58% регулярно посещают кинотеатры, а 55% используют легальные потоковые сервисы, вроде Netflix и Spotify.

По мнению аналитиков, именно такие потоковые сервисы нанесли наиболее эффективный удар по пиратству, поскольку предлагают за разумные деньги изобилие контента в хорошем качества. На игровой пиратство влияют многочисленные акции, подписки и бесплатные раздачи от множества вполне легальных сервисов.