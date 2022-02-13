В железнодорожных войсках России начнут использовать роботов

Об этом заявил начальник Главного управления железнодорожных войск Министерства обороны генерал-лейтенант Олег Косенков. По его словам, в войска за последние несколько лет поступило оборудование для транспортировки наплавных железнодорожных мостов, различные подвижные единицы, техника для дозировки балласта в железнодорожном пути.

«Военные учёные ведут разного рода исследования в направлении использования подразделениями железнодорожных войск роботизированных систем. Думаю, в скором будущем они найдут у нас применение», — отметил генерал-лейтенант Косенков.