В зоне СВО рассказали, что Abrams можно подбить с помощью советского гранатомёта

Причём не может защитить от выстрела из «сапога» и дополнительная динамическая защита «Абрамса».

Как отмечается, станковый противотанковый гранатомёт СПГ-9 «Копьё» был разработан в начале 1960-х годов и является вторым поколением советских станковых противотанковых гранатомётов, на вооружение был принят в 1963 году. Прицельная дальность стрельбы составляет 800 метров, максимальная — 1300 метров. Боеприпас к гранатомёту, ПГ-9ВС, может пробить броню толщиной до 400 мм.

«Четыре выстрела кумулятивным снарядом из СПГ может танк Abrams положить. Не помогает даже наличие дополнительной динамической защиты. Иностранная машина всё ещё остаётся уязвимой мишенью», — рассказал Вескер.