В зоне СВО российские войска начали использовать эвакуационный робот БРГ-1

БРГ-1 используется для эвакуации раненых с помощью рулонных носилок, машина волоком вытаскивает раненого из зоны поражения, может достигать скорости до 15 км/ч. Может перевозить грузы, предельный вес — 250 кг. Максимальная дальность обмена информацией с оператором до 700 метров. При использовании ретранслятора дальность действия увеличивается до 5 км. Также робот оснащён видеокамерой.

Источник уточнил, что аналогов БРГ-1 в зоне СВО нет. Робот был поставлен в войска два месяца назад, и пока используется только одна машина. Важно, что 90% комплектующих произведены в России.

«На данный момент в зоне СВО применяется один наземный робототехнический комплекс БРГ-1, изделие было поставлено два месяца назад. Комплекс используется как для эвакуации раненых, так и для доставки грузов. Платформа создана одним из российских научно-производственных объединений совместно с благотворительным фондом "Народный фронт". Аналогов комплекса в зоне СВО на сегодняшний день нет», — отметил источник ТАСС.