В «Звуке» появился детский раздел с радио для трёх возрастных групп

Музыкальный сервис Звук представил новый раздел под названием «Звук Дети», который призван помочь родителям найти полезный и развлекательный контент для детей. Как сообщили в компании, новинка доступна бесплатно для подписчиков Прайм и открывается одним нажатием кнопки в главном меню приложения. В новом разделе пользователи найдут три уникальных волны детского радио для разных возрастных групп, учебники для школьников и специальную вкладку с полезным контентом для родителей.

Раздел «Звук Дети» включает в себя не только аудиокниги, песни и подкасты, но и эксклюзивный контент, специально разработанный для детей. Генеральный директор Звука Михаил Ильичев отметил, что целью нового раздела было сделать жизнь родителей и детей ярче и проще. Он подчеркнул, что контент адаптирован для разных возрастов, что делает приложение интуитивно понятным и удобным в использовании. Теперь родителям не придётся тратить время на долгие поиски нужного контента.

Особое внимание в разделе уделено подросткам. Для них создана целая инфраструктура с образовательными и развлекательными проектами. Кроме того, в разделе появился подраздел «Для родителей», который предлагает информацию о здоровье, образовании и комфортном родительстве. Продюсер детского направления Катя Кляйн рассказала, что команда приложила максимум усилий, чтобы новый раздел стал максимально удобным и интересным как для детей, так и для их родителей.