«Вагон и маленькая тележка»: дефицита устройств экстренной связи ГЛОНАСС для автомобилей нет

Дефицита кнопок SOS для вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» у российских автопроизводителей нет, они устанавливают эти устройства в штатном режиме. Это было подтверждено пресс-службой АО «ГЛОНАСС» — оператором данной системы.

Ранее дилеры сообщили о том, что в некоторые автосалоны поступили некомплектные Lada Vesta NG без устройств «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако «АвтоВАЗ» не подтвердил данную информацию. Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» подчеркнул, что уже почти 40 тысяч машин «АвтоВАЗа» были подключены к системе в июне–июле.

На данный момент в системе экстренного реагирования зарегистрировано более 9,6 миллиона автомобилей. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы получают точные координаты автомобилей всего в несколько секунд после аварии, что помогает быстрее реагировать и искать пострадавших, увеличивая шансы на спасение жизни и здоровья на дорогах.