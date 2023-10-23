Наука и технологии
17:58, 23 октября 2023
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Вакансии на сайте Apple раскрыли тотальное внедрение ИИ в продукты компании

Неужели Тим Кук понял, куда ветер дует?

Apple активно ищет специалистов в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для интеграции его в различные продукты компании.

После анонса функции автокоррекции на основе модели трансформер в iOS 17 ранее в этом году, компания опубликовала несколько вакансий, указывая на конкретные потребности в генеративном ИИ.

Например, одна из них на платформе App Store гласит, что компания разрабатывает платформу на основе новейшего искусственного интеллекта для внутреннего использования и помощи команде разработки приложений.

Другая вакансия в розничном отделе Apple упоминает работу над платформой разговорного ИИ (голос и чат) для взаимодействия с клиентами. Вакансии также упоминают задачи, такие как создание технологии генерации текста, включая генерацию длинных текстов, реферирование и ответы на вопросы.

В отчёте Bloomberg утверждается, что Apple планирует инвестировать более $1 млрд в год в продвижение продуктов и функций на основе генеративного ИИ.

Купертиновцы намерены использовать большие языковые модели для улучшения функций Siri и приложения Messages, включая автозавершение предложений.

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