Вакансии на сайте Apple раскрыли тотальное внедрение ИИ в продукты компании

После анонса функции автокоррекции на основе модели трансформер в iOS 17 ранее в этом году, компания опубликовала несколько вакансий, указывая на конкретные потребности в генеративном ИИ.

Например, одна из них на платформе App Store гласит, что компания разрабатывает платформу на основе новейшего искусственного интеллекта для внутреннего использования и помощи команде разработки приложений.

Другая вакансия в розничном отделе Apple упоминает работу над платформой разговорного ИИ (голос и чат) для взаимодействия с клиентами. Вакансии также упоминают задачи, такие как создание технологии генерации текста, включая генерацию длинных текстов, реферирование и ответы на вопросы.

В отчёте Bloomberg утверждается, что Apple планирует инвестировать более $1 млрд в год в продвижение продуктов и функций на основе генеративного ИИ.

Купертиновцы намерены использовать большие языковые модели для улучшения функций Siri и приложения Messages, включая автозавершение предложений.