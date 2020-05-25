Вакцина от коронавируса, испытанная на врачах, оказалась эффективной

”Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть. Естественно, антитела есть. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих”, — рассказал директор центра Александр Гинцбург.

При этом глава центра также отметил, что в центре надеются на то, что начало массовой вакцинации жителей России от новой коронавирусной инфекции начнется уже осенью 2020 года. Но Гинцбург при этом все же отметил, что сам процесс может растянуться на период в 6-9 месяцев.