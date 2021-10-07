Вакцина от малярии, разрабатываемая более 30 лет, впервые получила одобрение ВОЗ

Стоит отметить, что это первая в мире вакцина от данной болезни. Последняя фаза её испытания длилась аж с 2019 года, сообщает сайт организации. За это время участие в процессе приняли более 800 тыс детей из Ганы, Кении и Малави.

Это исторический момент. Долгожданное одобрение использования вакцины от малярии — это прорыв в области науки, здоровья детей и борьбы с малярией. Тедрос Адханом Гебрейесус Глава ВОЗ

Стоит отметить, что в рамках испытаний, прививка показала ограниченную эффективность. Но при этом специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины всё же выяснили, что в сочетании с противомалярийными препаратами, количество госпитализаций и смертей от инфекции сократились на 70%.