Вакцина против гриппа может уменьшить смертность у больных диабетом

В рамках исследования Даниэль Модин из Копенгагенского университета в Дании при поддержке коллег использовали общенациональный регистр для выявления пациентов с диабетом на протяжении девяти сезонов гриппа. Так, специалисты анализировали сердечно-сосудистые изменения с 1 декабря по 1 апреля следующего года. В ходе работы было изучено состояние 241 551 пациентов.

Выяснилось, что вакцинация снижала вероятность умереть от сердечно-сосудистых болезней, от инсульта и вследствие других причин. Кроме того, благодаря вакцинации у пациентом уменьшалась вероятность госпитализации с острыми осложнениями, связанными с диабетом, включая диабетический кетоацидоз, гипогликемия или кома.

”Наше исследование значительно увеличивает количество фактических данных, свидетельствующих о положительном эффекте вакцинации против гриппа у пациентов с диабетом”, - заключили исследователи.