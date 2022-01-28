Вакцину от COVID-19 превратили в лекарство от ВИЧ

Биотехнологическая компания объединилась с некоммерческой организацией International AIDS Vaccine Initiative для разработки вакцины, в которой используется та же технология, что и в вакцине от COVID-19 компании Moderna.

Согласно заявлению, в первой фазе испытания примут участие 56 здоровых ВИЧ-отрицательных взрослых людей.

В новой вакцине используется мРНК, или мессенджерная РНК, которая учит клетки организма производить белки, вызывающие иммунный ответ. Исследователи разработали не только основную вакцину, но и усиливающую, чтобы доставить иммуногены ВИЧ - молекулы, вызывающие иммунный ответ - через мРНК.

Из всех добровольцев 48 получат одну или две дозы мРНК-вакцины, а оставшиеся восемь человек получат только ревакцинацию, при этом 32 участника из общего количества также получат бустер.