Вакцины от COVID-19 оказались менее эффективными для женщин

Так, если эффективность вакцины Pfizer для мужчин достигает уровня 96,4%, то для женщин она эффективна на 93,7%. Вакцина Moderna, в свою очередь, для мужчин эффективна на 95,4%, в то время как этот показатель для женщин составляет 93,1%. Прививка Johnson & Johnson, которая снижает вероятность тяжелого течения коронавируса у мужчин на 68,8%, менее эффективна для женщин — 63,4%.

Выводы данной научной работы озадачили сопредседателя Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабры Кляйн. По ее словам, зачастую у женщин фиксируется более сильный иммунный ответ от прививок. Предполагается, что дело может быть в более высоком уровне эстрогена.