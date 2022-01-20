Вакцины «Спутник V» и Pfizer сравнили по эффективности

Специалисты пришли к выводу, что у тех людей, которые привиты полным курсом «Спутника V», вырабатывается количество антител к омикрон-штамму, в 2,1 раза превышающее количество антител от Pfizer.

Как отмечается, исследование эффективности вакцин проводилось «в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови» пациентов, привитых этими препаратами. В результате учёные заключили, что количество антител, вырабатываемых при вакцинации «Спутником V» в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации.

Также исследования показали, что 74,2% образцов сыворотки крови, взятых у вакцинированных «Спутником V», эффективно нейтрализовали «Омикрон», а у Pfizer — 56,9%.

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