«Валера, настало твоё время»: у РЖД появился собственный виртуальный помощник по имени Валера

Его внешность была создана с помощью нейросети на основе множества фотографий реальных сотрудников железной дороги.

Валера обладает знаниями о предметной области своей компании, а также связанной с железной дорогой документации. Помощник способен встраиваться в смартфон и прочие гаджеты.

На данный момент неизвестно, на каких операционных системах будет работать Валера, но компания планирует развивать его и обучать новым навыкам. В ближайшей перспективе, инженеры РЖД намерены сделать ассистента полезным не только для сотрудников, но и для пассажиров компании.