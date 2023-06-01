«Валера, настало твоё время»: у РЖД появился собственный виртуальный помощник по имени Валера

«Валера, настало твоё время»: у РЖД появился собственный виртуальный помощник по имени ВалераЕго возможности будут только расширяться
За последние несколько месяцев различные помощники и чат-боты переживают новый ренессанс. Исключением не стала компания РЖД, представившая на выставке ЦИПР-23 виртуального ассистента по имени Валера.
Его внешность была создана с помощью нейросети на основе множества фотографий реальных сотрудников железной дороги.
Валера обладает знаниями о предметной области своей компании, а также связанной с железной дорогой документации. Помощник способен встраиваться в смартфон и прочие гаджеты.
На данный момент неизвестно, на каких операционных системах будет работать Валера, но компания планирует развивать его и обучать новым навыкам. В ближайшей перспективе, инженеры РЖД намерены сделать ассистента полезным не только для сотрудников, но и для пассажиров компании.