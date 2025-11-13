Наука и технологии
Valve анонсировала новый VR-шлем Steam Frame и игровой мини-ПК Steam Machine 2

Но все еще ни слова про Steam Deck 2...
Valve представила три новых устройства под брендом Steam, которые выйдут в первой половине 2026 года.
В линейку вошли обновлённый Steam Controller 2, игровой мини-ПК Steam Machine 2 и автономный VR-шлем Steam Frame — все они работают на SteamOS.

Steam Controller 2 получил магнитные стики, трекпады, гироскоп и дополнительные кнопки на задней панели. Время работы — до 35 часов.

Steam Machine 2 — компактный ПК с процессором AMD Zen 4 (6 ядер, 12 потоков), графикой RDNA 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Valve обещает стабильные 60 fps в 4K с поддержкой FSR и запускает систему Steam Machine Verified для проверки совместимости игр.

Steam Frame — автономный VR-шлем на Snapdragon, с дисплеями 2160 × 2160 пикселей при 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ. Контроллеры поддерживают 6-DOF и отслеживание пальцев.

О Steam Deck 2 компания говорить не готова — Valve ждёт «настоящего технологического скачка».

