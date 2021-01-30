Valve обвинили в препятствовании конкуренции на рынке компьютерных игр

Инициаторами этого дела стали пять пользователей Steam, которые подали иск в Калифорнийский федеральный суд. Истцы пожаловались на то, что Valve чрезмерно пользуется своим местом на рынке и ограничивает конкуренцию. По их мнению, стандартные цены на одни и те же тайтлы на разных сервисах одинаковые, поскольку Valve этого требует от разработчиков, которые выпускают игры в Steam. Истцы отметили, что делает это компания благодаря пункту MFN в контракте Valve, согласно которому разработчики обязаны выставлять на свои игры в Steam те же цены, что и на других сервисах.

Пользователи расценили эти действия как препятствующие развитию рынка видеоигр. Кроме того, это также мешает разработчикам продавать свои игры вне Steam по более низкой цене.

”Если бы этот рынок работал, как задумано, положения MFN в Steam не существовало, а платформы могли бы устанавливать разные цены, то конкуренты Steam могли бы предоставлять тот же (или более высокий) процент дохода для разработчиков при более низких ценах для потребителей”, - сообщается в судебном иске.