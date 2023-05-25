«Вас боятся и уважают»: основатель хакерской группы Killnet распустил команду и поблагодарил за помощь России

Killmilk поблагодарил всех участников за их «непосильный труд и вклад в поддержку интересов Российской Федерации на глобальной сетевой арене». Он также отметил, что участники Killnet всегда будут оставаться частью сообщества, несмотря на роспуск основного состава.

Согласно Killmilk, решение о роспуске было принято, поскольку большая часть из 50 группировок, входящих в состав Killnet и насчитывающих около 1250 человек, занимались не хактивизмом, а DDoS-атаками, мотивированными личными интересами.

DDoS-атака — это когда хакеры перегружают серверы большим количеством запросов, чтобы сайт перестал работать.

Основатель Killnet также уточнил, что будущее объединения будет принадлежать только тем, кто готов делать настоящий вклад в сфере IT, а не просто «ловить хайп». При этом он не исключил возможность присоединения новых участников к команде.