Ваш Galaxy S4 больше не сможет звонить: Билайн отключил 3G в Москве

Опубликовано 26 августа 2024, 22:181 мин.
Ваш Galaxy S4 больше не сможет звонить: Билайн отключил 3G в МосквеКомпания обновила более 3000 базовых станций
Билайн стал первым оператором связи, завершившим проект по переводу частот из устаревшего 3G в современный 4G в Москве. В рамках проекта переведены частотные диапазоны UMTS 900 на LTE 900, что стало заключительным этапом масштабной модернизации сети.
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Благодаря внедрению технологии «Умная сеть» и использованию собственных разработок, таких как «Шахматное ЧТП» и «Интеллектуальный планировщик», билайн улучшил качество мобильного интернета и голосовой связи VoLTE в жилых районах, подвальных помещениях и на подземных парковках столицы. В течение недели оператор обновил более 3000 базовых станций, что значительно повысило доступность 4G для пользователей.
Кроме того, билайн уже перевел диапазон 900 МГц в Подмосковье, улучшив связь в малых населенных пунктах. По данным компании DMTel, это позволило оператору занять первое место по качеству связи в регионе.
Для пользования 4G клиентам необходимо иметь смартфон с поддержкой 4G и сим-карту, выпущенную после 2016 года.