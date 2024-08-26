Ваш Galaxy S4 больше не сможет звонить: Билайн отключил 3G в Москве

Благодаря внедрению технологии «Умная сеть» и использованию собственных разработок, таких как «Шахматное ЧТП» и «Интеллектуальный планировщик», билайн улучшил качество мобильного интернета и голосовой связи VoLTE в жилых районах, подвальных помещениях и на подземных парковках столицы. В течение недели оператор обновил более 3000 базовых станций, что значительно повысило доступность 4G для пользователей.

Кроме того, билайн уже перевел диапазон 900 МГц в Подмосковье, улучшив связь в малых населенных пунктах. По данным компании DMTel, это позволило оператору занять первое место по качеству связи в регионе.

Для пользования 4G клиентам необходимо иметь смартфон с поддержкой 4G и сим-карту, выпущенную после 2016 года.