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Наука и технологии
12:26, 22 декабря 2023
1 мин.

Ваш коллега ленится или тайно выгорает? Названы тревожные признаки и методы борьбы

Будьте внимательнее

В неустанной технологической гонке выгорание часто маскируется под лень, оставляя руководителей в недоумении. В своем блоге на HackerNoon Ашиш Манчанда раскрывает эту тайну, отличая выгорание от простого безделья.

Выгорание, являющееся результатом длительного стресса, проявляется в истощении энергии, негативе и снижении эффективности. Манчанда описывает наблюдаемые симптомы выгорания: изменения в поведении, снижение работоспособности, изменение внешнего вида и социальная замкнутость. Актуальный вопрос — как отвести свою команду от края пропасти? Средство от этого — проактивный менеджмент:

Замечайте признаки: вооружитесь знаниями о выгорании; узнайте врага, чтобы победить его.

Общение — ключ к успеху: открытый диалог выявляет скрытые проблемы; регулярно общайтесь со своей командой.

Баланс — это блаженство: поддерживайте равновесие между работой и личной жизнью; не допускайте переутомления и уделяйте приоритетное внимание перерывам.

Системы поддержки: выявляйте и помогайте пострадавшим членам команды с помощью консультаций и наставничества.

Цифровая детоксикация: прививайте разумный подход к использованию устройств и следите за соблюдением режима «свободных от техники зон».

Подавайте пример: руководители, уделяйте приоритетное внимание своему психическому здоровью, чтобы лучше поддерживать свою команду.

На исходе 2023 года Манчанда также советует воспользоваться моментом, чтобы расслабиться и поразмыслить.

Источник:HackerNoon
Автор:Булат Кармак
Теги:
#работа
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#Стресс
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#советы
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