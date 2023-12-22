Ваш коллега ленится или тайно выгорает? Названы тревожные признаки и методы борьбы

Выгорание, являющееся результатом длительного стресса, проявляется в истощении энергии, негативе и снижении эффективности. Манчанда описывает наблюдаемые симптомы выгорания: изменения в поведении, снижение работоспособности, изменение внешнего вида и социальная замкнутость. Актуальный вопрос — как отвести свою команду от края пропасти? Средство от этого — проактивный менеджмент:

Замечайте признаки: вооружитесь знаниями о выгорании; узнайте врага, чтобы победить его.

- Общение — ключ к успеху: открытый диалог выявляет скрытые проблемы; регулярно общайтесь со своей командой.

- Баланс — это блаженство: поддерживайте равновесие между работой и личной жизнью; не допускайте переутомления и уделяйте приоритетное внимание перерывам.

- Системы поддержки: выявляйте и помогайте пострадавшим членам команды с помощью консультаций и наставничества.

- Цифровая детоксикация: прививайте разумный подход к использованию устройств и следите за соблюдением режима «свободных от техники зон».

- Подавайте пример: руководители, уделяйте приоритетное внимание своему психическому здоровью, чтобы лучше поддерживать свою команду.

На исходе 2023 года Манчанда также советует воспользоваться моментом, чтобы расслабиться и поразмыслить.