Ваш кот следит за вами мысленно

Кошки обладают замечательным слухом и, благодаря ему, способны определять местонахождение добычи в условиях плохой видимости. Такие анатомические особенности помогают обрабатывать информацию, полученную на основе окружающих звуков, и распознавать физическое присутствие кого-либо. Недавние исследования показали, что кошки ожидают увидеть лицо хозяина, услышав его голос.



В новом же эксперименте участвовали 50 кошек: 27 из них жили в «котокафе», в комнатах с сородичами, а остальные испытуемые были домашними. Сначала в качестве стимула использовали записанный голос владельца, зовущего животное по имени, а, для чистоты эксперимента, потом снова его либо незнакомого человека. Сами животные находились поодиночке в комнате, из разных концов которой им проигрывали эти аудиозаписи. Восемь экспертов оценивали реакцию питомцев по движениям ушей и головы на основе видео.



Как показали результаты, больше всего кошки оказывались сбиты с толку, когда голос их человека сначала раздавался с одной стороны помещения, а затем с другой.