Ваш смартфон подвисает или быстро разряжается? Скорее всего, вас взломали

Специалисты отметил, что быстрая разрядка аккумулятора, постоянные подвисания и появление на смартфоне скриншотов, которые пользователь не делал, могут свидетельствовать о взломе устройства.

Ситнов предупредил, что зависание устройства без причины может быть связано со сторонним программным обеспечением, использующим вычислительную мощность смартфона, например, для майнинга. Быстрая разрядка аккумулятора также указывает на посторонние фоновые процессы.

Эксперт рассказал о возможности появления кейлогера, который может получить доступ к микрофону или экрану смартфона. В случае экрана возможно появление в галерее скриншотов, которых вы не делали. Этот тип взлома используется для перехвата персональных данных, таких как пароли или данные банковских карт.

Ещё одним признаком взлома является появление на смартфоне новых приложений, требующих доступа к файловой системе, микрофону, камере и другим элементам устройства.

Ситнов порекомендовал удалить подозрительные приложения и отозвать у них лишние права доступа, проверить смартфон антивирусом и, если взлом подтвердится, произвести сброс данных.