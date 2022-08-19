Ваши данные стоят недорого: Delivery Club оштрафовали за утечку 250 млн данных пользователей всего на 80 тыс рублей

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Ваши данные стоят недорого: Delivery Club оштрафовали за утечку 250 млн данных пользователей всего на 80 тыс рублейСамое ироничное, что это даже не максимальный возможный штраф
Ещё в мае сервис доставки Delivery Club допустил утечку пользовательских данных. Тогда речь шла о сливе 250 млн строк данных. Теперь же стало известно, как именно компания будет наказана за это.
Так, суд оштрафовали сервис за утечку данных пользователей и курьеров на 80 тыс рублей. При этом, стоит отметить, что сумма итогового штрафа даже не максимальная – она могла бы равняться 100 тыс рублей.
Напомним, что в утечке Delivery Club содержались ФИО, адреса пользователей, данные о заказах и другие сведения.
Чуть ранее с подобной проблемой столкнулся и другой российский сервис — Яндекс.Еда. Правда, тогда представители платформы сообщили, что слив не задел банковские, платёжные данные, а также логины и пароли. Самое интересное, что Яндекс был оштрафован на ещё меньшую сумму — 60 тыс рублей.