Ваши данные стоят недорого: Delivery Club оштрафовали за утечку 250 млн данных пользователей всего на 80 тыс рублей

Так, суд оштрафовали сервис за утечку данных пользователей и курьеров на 80 тыс рублей. При этом, стоит отметить, что сумма итогового штрафа даже не максимальная – она могла бы равняться 100 тыс рублей.

Напомним, что в утечке Delivery Club содержались ФИО, адреса пользователей, данные о заказах и другие сведения.

Чуть ранее с подобной проблемой столкнулся и другой российский сервис — Яндекс.Еда. Правда, тогда представители платформы сообщили, что слив не задел банковские, платёжные данные, а также логины и пароли. Самое интересное, что Яндекс был оштрафован на ещё меньшую сумму — 60 тыс рублей.