Ваши отпечатки и скан лица собираются передать в ЕБС, но это ещё можно предотвратить

Российские банки стали сообщать своим клиентам о планах передать их биометрические данные в единую систему (ЕБС). В соответствии с новым законом № 572-ФЗ, лица и записи голоса граждан будут храниться в этой системе. Однако банки также напомнили, что клиенты имеют право отказаться от передачи данных, если они этого не желают.

Крупнейший российский банк, Сбербанк, начал уведомлять своих клиентов о передаче биометрических данных в ЕБС с 22 июня. Клиентам отправляются смс или уведомления в приложении, в которых информируется о возможности передачи данных. Если клиент не против, данные будут перенесены через 30 дней в ЕБС по защищённому каналу в автоматическом режиме. Однако те, кто не желает передавать свои биометрические данные, могут отказаться, и их данные будут удалены из системы Сбербанка.

Аналогичная ситуация и в Альфа-банке, где клиенты также могут отказаться от передачи своих биометрических данных в ЕБС. Банк предупреждает клиентов о возможности отказа за 30 дней до передачи данных. Эти меры направлены на соблюдение требований закона и обеспечение безопасности данных клиентов, при этом они не затронут тех, кто хочет продолжать использовать биометрическую аутентификацию для доступа к банковским услугам.