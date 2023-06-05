Важнейший анонс со времён первого iPhone: Apple представила собственную AR/VR-гарнитуру за $3500

В компании заявили, что новинка предназначена на бесшовного слияния реального и цифрового миров. Устройство, напоминающее очки лыжника, является одной из передовых разработок бренда за последнее время.

Vision Pro в основном является устройством дополненной реальности, но может также переключаться в полноценную виртуальную реальность с помощью специального регулятора.

Девайс управляется жестами рук, без необходимости в контроллерах. Также оно позволяет пользователям перемещать по меню и приложениям, просто смотря на них. Есть и поддержка голосовых команд.