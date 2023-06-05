Важнейший анонс со времён первого iPhone: Apple представила собственную AR/VR-гарнитуру за $3500

Важнейший анонс со времён первого iPhone: Apple представила собственную AR/VR-гарнитуру за $3500Старт продаж в начале 2024-го
Apple официально представила свои долгожданные очки дополненной реальности — Apple Vision Pro.
В компании заявили, что новинка предназначена на бесшовного слияния реального и цифрового миров. Устройство, напоминающее очки лыжника, является одной из передовых разработок бренда за последнее время.
Vision Pro в основном является устройством дополненной реальности, но может также переключаться в полноценную виртуальную реальность с помощью специального регулятора.
Девайс управляется жестами рук, без необходимости в контроллерах. Также оно позволяет пользователям перемещать по меню и приложениям, просто смотря на них. Есть и поддержка голосовых команд.
Для более точного отслеживания движений рук используются камеры, направленные вниз. Таким образом, управление жестами возможно даже когда руки находятся ниже шлема.
Изготовленный из стекла и алюминиевого каркаса, Vision Pro включает пять датчиков, 12 камер, дисплей и процессор с вентиляторным охлаждением. В основе устройства лежит чип M2, который Apple также использует в ноутбуках и компьютерах.
Пользователи могут менять размеры и стили ободков, а компания Zeiss создала специальные оптические насадки, которые прикрепляются к линзам при помощи магнитов. Они предназначены для тех, кто носит очки.
Питает Vision Pro внешний аккумулятор, который работает до двух часов и подключается при помощи гибкого плетёного кабеля, который можно спрятать в карман. Apple обещает невероятно четкий дисплей, способный воспроизводить видео в 4K.
Ожидается, что основными конкурентами новинки станут Oculus Quest Pro и Quest 3. Но последние две модели имеют дисплеи с меньшим разрешением. В то же время, они могут работать в качестве полноценного VR-шлема с богатой игровой библиотекой.