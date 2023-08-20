ВЦИОМ: телевизор в основном смотрят пожилые люди, молодёжь выбирает интернет

Большинство россиян (48%) верит в центральное телевидение, в то время как 32% выражают недоверие к нему. Эти результаты были обнародованы Константином Абрамовым, главой фонда ВЦИОМ, на молодёжном форуме «Территория смыслов». Он отметил, что в 2021 году телевидение столкнулось с кризисом доверия, но затем справилось с ним, и сейчас уровень доверия составляет 48%, в то время как недоверие — 32%.

Исследование также выявило, что центральной прессе доверяют 31% россиян, в то время как 27% выразили недоверие. Что касается центрального радио, 22% соотечественников доверяют ему, а 21% — нет. Среди тех, кто доверяет телевидению, большая часть (67%) составляют люди старше 60 лет, также доверие выразили 50% граждан в возрасте 45-59 лет и 39% россиян в возрасте 35-44 лет. Однако со временем доверие к центральному ТВ уменьшилось: в 2016 году ему доверяли 75%, в 2019 году — 57%, в 2021 году — 47%.

Интересно, что с развитием интернета люди стали меньше доверять телевидению. Молодёжь в возрасте 18-24 года активно использует интернет (72%), а те, кто старше, в основном сочетают просмотр ТВ с интернетом. Глава фонда ВЦИОМ также подчеркнул, что из всех источников информации россияне чаще всего доверяют телевидению (42%), социальным сетям и блогам (21%), новостным сайтам (20%), другим людям (5%) и мессенджерам, (4%).