Вдохновленная паучьей паутиной технология поможет создать интернет будущего

Одна из самых больших проблем при изучении вибрирующих объектов самого малого масштаба, например, используемых в датчиках или квантовом оборудовании, заключается в том, как предотвратить воздействие окружающего теплового шума на их хрупкое состояние.



Например, квантовое оборудование обычно хранится при температуре, близкой к абсолютному нулю (-273,15°C), а холодильное оборудование для его работы стоят по полмиллиона евро за штуку.



Авторы новой работы создали датчик микрочипа в форме паутины, который хорошо резонирует в изоляции от шума и работает при комнатной температуре. Исследователи вдохновились устройством паутины, потому что паук, который ловит свою жертву, легко следит за вибрацией внутри конструкции. И при этом, на охоту не влияет окружающий ветер или другие внешние колебания. По словам авторов, это идеальная конструкция, которая не реагирует не внешние раздражители и создает изолированную вибрацию.