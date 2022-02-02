ВДВ России вооружат мобильными комплексами ПВО «Птицелов»

Новые системы основаны на БМД-4М, что позволит десантировать «Птицеловы». Комплексы будут вооружены боевой частью ЗРК «Сосна» и комбинированной системой управления вооружением.

«Птицеловы» будут использоваться для контроля воздушного пространства в радиусе 16 км. Машины будут обмениваться информацией с ПЗРК «Верба» и будут использоваться для борьбы с самолётами, беспилотниками, вертолётами, реактивными снарядами и крылатыми ракетами.