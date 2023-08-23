Веб-версия Google Photos получила прокачанный редактор фото

Теперь пользователи могут воспользоваться контекстной вкладкой «Suggestions», которая предлагает различные опции, такие как «Enhance», «Warm» и «Cool». Для подписчиков Google One доступны дополнительные функции, включая «Portrait light», «Blur», «Sky», «Color» и «HDR».

Одним из наиболее заметных обновлений стала функция «Aspect Ratio». Теперь, вместо перехода в полноэкранный инструмент обрезки, пользователи могут выбирать из различных предустановок, таких как «Free», «Original», «Square» и т.д.

Эти предустановки стали ещё более доступны, чем раньше. Кроме того, все слайдеры для коррекции теперь отображаются сразу, без необходимости переключения между вкладками «Light», «Color» и «Pop».