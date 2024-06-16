Веб-версия Сбербанка получила обновление главной страницы

Сбербанк обновил страницу входа в веб-версию своего приложения, сделав процесс доступа для клиентов более удобным. Теперь пользователи могут войти, используя не только логин и пароль, но и номер своей банковской карты. Это изменение призвано упростить жизнь тем, кто иногда забывает свои учётные данные.

Клиенты банка теперь могут выбрать один из трёх основных способов входа: по логину и паролю, по телефону или по номеру банковской карты. Это добавляет гибкости и удобства при использовании приложения.

Кроме того, Сбербанк пересматривает дизайн стартовой страницы веб-версии, заменив кнопки «Изменить пароль» и «Восстановить доступ» одной универсальной кнопкой «Забыли логин или пароль?». Теперь пользователи могут восстановить доступ к своему аккаунту, указав номер карты или свой логин.