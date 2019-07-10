Ведущая авиакомпания объявила дату регулярных полётов в космос

По словам компании, такие полеты станут возможны не в последнюю очередь благодаря слиянию Virgin Galactic с Social Capital Hedosophia, которая была создана в 2017 году венчурным инвестором и бывшим руководителем Facebook Чаматом Палихапатия. По прогнозам, в результате слияния, акционеры SCH получат 49% в объединенной компании, а у Virgin Galactic останется 51%. Первые полеты новой компании планируются уже на 2020 год, а стабильно прибыльной она должна стать уже к августе 2021 года, заявили Ричард Брэнсон и Чамат Палихапития в разговоре с CNBC. Virgin Galactic была создана в 2004 году и входит в Virgin Group Ричарда Брэнсона. Компания занимается туристическими суборбитальными полётами и запуском искусственных спутников. В феврале этого года Virgin Galactic впервые провела суборбитальный полет с пассажиром на борту.