Ведущие специалисты из крупных технологических компаний уходят в торговлю криптовалютой

К примеру, из такого успешного техногиганта, как Amazon, ушла вице-президент его облачного подразделения AWS Сэнди Картер. Она ушла в небольшую, по сравнению с Amazon, криптовалютную компанию Unstoppable Domains, торгующую доменами для внедрения криптовалюты, и разместила в своём аккаунте на сервисе трудоустройства ссылку на вакансию. По её словам, на вакансию откликнулось около 350 человек из топовых компаний.

Картер считает, что такая тенденция началась потому, что многие специалисты видят перспективы криптовалют, об этом говорят инвестиции в эти технологии в США. Это порядка $28 млрд, что в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, сейчас муссируется перспектива развития новой версии интернета Web 3.0, которая предполагает децентрализацию владения Сетью. Сторонники этой идеи надеются выйти из под влияния компаний-монополистов — Google, Facebook и других, торгующих таргетированной рекламой на основе пользовательских данных. А блокчейн, на котором основана криптовалюта, как раз позволяет достичь этих целей. По крайней мере в теории.