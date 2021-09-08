Ведущие страны мира начали войну с глобальным потеплением через давление на компании-«загрязнители»

На фоне последних катастроф, вызванных с изменением климата, ситуация всё же может измениться. Так, например, целый ряд ведущих стран мира начал переходить от призывов к реальным и эффективным действиям.

По данным Bloomberg, правительства решили сократить углеродные выбросы. Для этого они намерены оказать давление на компании-«загрязнители». Также действенным способом помочь экологии должно стать большее использование возобновляемых энергоресурсов.

Отдельно стоит отметить, что уже до конца 2021 года девять крупнейших экономик мира обязались свести к нулю свои выбросы для удержания роста глобальных среднегодовых температур на уровне 1,5 градуса Цельсия.

В том числе в связи с этим среди аналитиков вырос оптимизм. Так, консалтинговая компания DNV снизила показатель ожидаемого потепления к 2100 году до 2,3 градуса. Ещё четыре года назад он находился на уровне 2,5 градуса.