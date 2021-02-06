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Веганская диета оказалась лучше для похудения и здоровья, чем средиземноморская

Первая снижает уровень холестерина и жировую массу
Ученые провели исследование, в котором сравнили влияние на вес и состояние здоровья двух диет - средиземноморской и веганской. В результате выяснилось, что для похудения, равно как и для здоровья, эффективнее оказалась веганская диета.

Согласно обнародованным в издании Journal of the American College of Nutrition данным, рандомизированное исследование показало, что веганская диета лучше, чем средиземноморская для похудения веса, а также улучшения таких показателей, как чувствительность к инсулину и уровень холестерина.

В рамках научной работы добровольцы должны были порядка 16 недель придерживаться одной из этих двух диет. В результате специалисты зафиксировали, что добровольцы, которые кушали в соответствии с веганской диетой сбросили порядка 6 кг, тогда как вес тех, кто питался по средиземноморской - остался на месте. Помимо прочего людям на веганской диете удалось потерять на 3,4 кг больше жировой массы, а также снизить уровень холестерина.

В ходе рандомизированного контролируемого исследования средиземноморская диета вообще не вызвала потери веса. Проблема, по-видимому, заключается в включении жирной рыбы, молочных продуктов и масел. В отличие от этого, веганская диета с низким содержанием жиров вызвала значительную и последовательную потерю веса.

Нил Барнард
Автор исследования, доктор медицинских наук, президент Комитета врачей