Веганская диета оказалась лучше для похудения и здоровья, чем средиземноморская

Согласно обнародованным в издании Journal of the American College of Nutrition данным, рандомизированное исследование показало, что веганская диета лучше, чем средиземноморская для похудения веса, а также улучшения таких показателей, как чувствительность к инсулину и уровень холестерина.

В рамках научной работы добровольцы должны были порядка 16 недель придерживаться одной из этих двух диет. В результате специалисты зафиксировали, что добровольцы, которые кушали в соответствии с веганской диетой сбросили порядка 6 кг, тогда как вес тех, кто питался по средиземноморской - остался на месте. Помимо прочего людям на веганской диете удалось потерять на 3,4 кг больше жировой массы, а также снизить уровень холестерина.