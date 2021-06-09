Вегетарианцы оказались более защищенными от COVID-19

Данным исследованием занимались врачи из шести государств мира. В рамках научной работы специалисты довольно часто взаимодействовали с зараженным коронавирусной инфекцией людьми. Им удалось выяснить, что осложнения от болезни и вероятность инфицирования COVID-19 на 73% ниже у людей, которые не употребляют мясо и пищу животного происхождения. В то же время, люди, которые не ели мясо, но имели в рационе рыбу, имеют на 59% меньше вероятности заразиться и столкнуться с осложнениями.

Больше всего рискуют заболеть коронавирусом в тяжелой форме люди, которые ели мало углеводом и богатых белками продуктов.