Вегетарианство может погубить человечество

Американский ведущий Рик Вайлз (Rick Wiles), известный страстью к теориям заговора и провокационными высказываниями, в рамках собственной передачи TruNews предупредил человечество об опасности вегетарианства.

Вайлз отметил, что вскоре люди уже не будут знать, какое мясо они едят — искусственное или настоящее. По его словам, различные заменители мяса и молокопродуктов предлагают компании, воплощающие в жизнь сатанинский план по изменению человеческого ДНК, поскольку хотят сами стать Богом.

По мнению Вайлза, это приведёт к тому, что человечество перестанет быть творением Бога. На Земле появится раса бездушных созданий и люди больше не смогут рождаться вновь.