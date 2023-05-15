Великобритания анонсировала передачу Украине «сотен» зенитных ракет и дальных дронов

22:05, 15 мая 2023
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Великобритания анонсировала передачу Украине «сотен» зенитных ракет и дальных дроновПередачу нового оружия в ближайшее время может объявить премьер Британии
После официальной передачи Украине Великобританией крылатых ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км, ВСУ начали прицельно расстреливать Луганск. Насчитывается 3-5 «прилётов» за три дня.
На фоне этого в ходе визита президента Украины Зеленского в Объединённое Королевство премьер-министр страны Риши Сунак, как сообщает канал Sky News, может объявить передачу Украине ещё «сотен» зенитных ракет и ударных дронов дальнего действия.
«Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности — с дальностью более 200 километров», — сообщает Sky News.
Источник:Sky News
Автор:Андрей КадуковТеги:
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