Великобритания анонсировала передачу Украине «сотен» зенитных ракет и дальных дронов

На фоне этого в ходе визита президента Украины Зеленского в Объединённое Королевство премьер-министр страны Риши Сунак, как сообщает канал Sky News, может объявить передачу Украине ещё «сотен» зенитных ракет и ударных дронов дальнего действия.

«Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности — с дальностью более 200 километров», — сообщает Sky News.