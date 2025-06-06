Великобритания добилась от Amazon борьбы с фальшивыми отзывами

Опубликовано 06 июня 2025, 16:201 мин.
Великобритания добилась от Amazon борьбы с фальшивыми отзывамиКомпания ужесточит контроль за поддельными отзывами и продавцами
Британский регулятор по вопросам конкуренции и рынков (CMA) сообщил, что Amazon обязался усилить меры по борьбе с фальшивыми отзывами на своей платформе. Компания также согласилась на санкции в отношении британских продавцов, которые накручивают рейтинг с помощью поддельных комментариев.
После четырехлетнего расследования CMA отметила, что новые обязательства Amazon касаются и так называемого «злоупотребления каталогом» — когда продавцы используют отзывы к другим, успешным товарам, чтобы повысить рейтинг и ввести покупателей в заблуждение.
Продавцы, нарушающие правила, могут лишиться права продавать свои товары на Amazon, а пользователи, публикующие ложные отзывы, могут получить запрет на дальнейшее размещение комментариев. Amazon также пообещал внедрить эффективные процедуры для быстрого обнаружения и удаления поддельных отзывов и манипуляций с каталогами.