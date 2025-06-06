Великобритания добилась от Amazon борьбы с фальшивыми отзывами

После четырехлетнего расследования CMA отметила, что новые обязательства Amazon касаются и так называемого «злоупотребления каталогом» — когда продавцы используют отзывы к другим, успешным товарам, чтобы повысить рейтинг и ввести покупателей в заблуждение.

Продавцы, нарушающие правила, могут лишиться права продавать свои товары на Amazon, а пользователи, публикующие ложные отзывы, могут получить запрет на дальнейшее размещение комментариев. Amazon также пообещал внедрить эффективные процедуры для быстрого обнаружения и удаления поддельных отзывов и манипуляций с каталогами.